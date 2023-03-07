"Я сам ему их отдал": как у бизнесмена из Ставрополя украли шесть миллионов

Бизнесмен лишился огромной суммы.

Бизнесмен из Ставрополя Мурат Джемакулов осенью 2022 года лечился в Москве, а 4 октября его прооперировали. Через две недели он улетел в Ставрополь. Оттуда ему нужно было передать в Москву шесть миллионов 250 тысяч рублей. Тогда он обратился к приятелю Сергею Золину, которого знал десять лет. Он и подумать не мог, что в тот роковой день лишится целого состояния. Друг просто взял деньги и пропал.

Тогда бизнесмен написал заявление в полицию. Возбудили уголовное дело. Спустя две недели Сергея доставили в Ставрополь, где у него прошла очная ставка с уже бывшим другом. К удивлению бизнесмена друг заявил, что тот был должен ему эти деньги и просто вернул долг.

В беседе с "Дни.ру" адвокат Тимур Матвеев рассказал, что ситуация сложилась патовая. Один фигурант говорит одно, другой – другое.

"Надо еще понимать, по какой статье возбудили дело – это кража или мошенничество. Но скорее всего, человек может получить по этому делу приговор. Единственный вопрос, получится ли деньги вернуть. Скорее всего, он уже их потратил. Если это статья мошенничество в крупном размере, то это до шести лет лишения свободы", – отметил адвокат.

Бизнесмен Мурат Джемакулов отметил, что дело возбудили по статье 160 "Присвоение и растраты".