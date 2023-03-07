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Вторник 7 марта

20:00"Идеальная пара": что известно о "шведской семье" живущих в одном доме Харламова и Асмус 19:40"Я сам ему их отдал": как у бизнесмена из Ставрополя украли шесть миллионов 19:18Сепсис не остановить: ткани конечностей Костомарова продолжают отмирать 18:40Семь лет тюрьмы: российские блогеры-богачи могут оказаться за решеткой за неуплату налогов 18:40"Очень сложно": объявлено о плачевном положении потерявшей надежду Винер-Усмановой 18:20Взвывшей о помощи лежачей Кормухиной перекрыли кислород 18:20Связь с Кориковой, брак без детей и жизнь в деревне: что стало со звездой "Бедной Насти" Страховым 18:00Остановиться и смириться: Михайлов дал женщинам совет 17:40Убрали навсегда: Мечтающего вернуться на телевидение Васильева вышвырнули на улицу 17:20"Главное – не посадить": какие растения запрещено выращивать в саду 17:00"Это было жарко": показавший задницу Киркоров оконфузился у всех на виду 16:40"Алкоголизм и нищета под забором": изнывающий от боли Добронравов дошел до ручки 16:20Скрывала: Клара Новикова на 77-м году жизни рассекретила свою настоящую еврейскую фамилию 16:00Рынок элитной аренды ожил 15:40"Важное событие": Залетевшая от Преснякова Подольская готовится родить долгожданное дитя 15:20Обзор лучших скидок в новостройках Москвы 15:00"Срыв": жена еле живого Костомарова подала сигнал 14:40"Увидел и сказал": Дух покойного Джигарханяна настиг Цымбалюк-Романовскую во время утех с юнцом 14:20"Все": ободравший Пугачеву как липку внучок промотал наследство в казино 14:00Развод с Богомоловым и новый роман: Личная жизнь Собчак с растущим животиком ошарашила народ 13:40"Без трусов": оголившая прелести Волочкова засветила пышную растительность 13:20"Доча плакала": Ковальчук набросилась на Чумакова после грязного сравнения ребенка с пятой точкой 13:00Прогноз погоды на март составили синоптики: Не весна 12:40"Помогите!": раздавленная диагнозом Гулькина из "Миража" просит денег из-за болезни мозга 12:20"Слабоумие и отвага": мэрия Краснодара судится с ветераном ВОВ за единственную жилплощадь 12:00"Боже": сын-фрик Елены Яковлевой заговорил о смене пола 11:40Пожар в доме: как предотвратить трагедию и спасти свою жизнь 11:20Филипп, прощай: "мать детей" Киркорова выходит замуж за другого 11:00"Слишком рано ушел": трагический конец Панина поставил Россию на уши 10:40"Выверено все": Заявлено о разводе Татьяны Навки 10:20"Элитное направление": определена стоимость недвижимости тяжелобольного Костомарова 10:00"Ейной мордой начала меня в харю тыкать": гневная отповедь униженной в ресторане Кравец 09:40Лапал девицу: Молодого мужа Надежды Бабкиной нашли в притоне 09:20"Дни сочтены": муж онкобольной Заворотнюк Чернышев умывает руки 09:00"Ни одного ни осталось": огорченная вдова сообщила о пропаже бесценных костюмов Кобзона 08:40"Незаменимых нет": мужа онкобольной Заворотнюк лишили последнего заработка 08:20Как сохранить стройность и здоровье после 40 лет: советы диетолога 08:00"У меня появляется животик": 40-летняя Седокова сделала признание 06:18Краски или волшебная палочка: подборка лучших подарков на 8 марта для девочек 03:5933% квартир продаются менее чем за месяц 02:06Продажи жилья выше 30 этажа выросли на 19% 00:14Маврикиев день: что нельзя делать 7 марта 23:40Оставшийся без единой копейки Шаляпин взмолился о помощи: Не откажусь 23:30Переломанный Куценко стонет от сильной боли: Страшный человек 22:40Стали известны подробности потасовки на цветочном рынке в Москве 22:3054-летняя Буланова заявила о появлении ребенка от любимого мужчины 22:20"Обычная неприязнь": новая пассия Омарова заставила Бородину ревновать 22:00"Неприятности на работе": Хватающаяся за соломинку брошенная Орбакайте осталась одна 21:50"Варят наркотики": В Москве задержали и доставили в полицию Бабкину 21:45Много объятий и слезы счастья: трогательные кадры возвращения участников СВО домой
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"Я сам ему их отдал": как у бизнесмена из Ставрополя украли шесть миллионов

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Бизнесмен лишился огромной суммы.

Бизнесмен из Ставрополя Мурат Джемакулов осенью 2022 года лечился в Москве, а 4 октября его прооперировали. Через две недели он улетел в Ставрополь. Оттуда ему нужно было передать в Москву шесть миллионов 250 тысяч рублей. Тогда он обратился к приятелю Сергею Золину, которого знал десять лет. Он и подумать не мог, что в тот роковой день лишится целого состояния. Друг просто взял деньги и пропал.

Тогда бизнесмен написал заявление в полицию. Возбудили уголовное дело. Спустя две недели Сергея доставили в Ставрополь, где у него прошла очная ставка с уже бывшим другом. К удивлению бизнесмена друг заявил, что тот был должен ему эти деньги и просто вернул долг.

В беседе с "Дни.ру" адвокат Тимур Матвеев рассказал, что ситуация сложилась патовая. Один фигурант говорит одно, другой – другое.

"Надо еще понимать, по какой статье возбудили дело – это кража или мошенничество. Но скорее всего, человек может получить по этому делу приговор. Единственный вопрос, получится ли деньги вернуть. Скорее всего, он уже их потратил. Если это статья мошенничество в крупном размере, то это до шести лет лишения свободы", – отметил адвокат.

Бизнесмен Мурат Джемакулов отметил, что дело возбудили по статье 160 "Присвоение и растраты".

7 марта 2023, 19:40
Тюрьма. Фото: Dmitry Chasovitin/ Global Look Press/ Globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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