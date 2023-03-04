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SHAMAN под кайфом горячо ласкал молодуху за спиной у жены: Туда-сюда

SHAMAN замечен с другой.
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Пока злопыхатели плюются желчью в сторону SHAMAN, певец идет к успеху. Собрал полный БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге, а затем объявил о двух предстоящих концертах, которые пройдут в Северной столице в конце марта. Примечательно, что все билеты уже были раскуплены поклонниками. Произошло это буквально за пару часов.

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И, глядя на то, как сходят с ума фанаты от энергетики SHAMAN и атмосферы концерта, певец ведет себя также. Например, на последнем выступлении он выбежал в зал и устроил импровизированное караоке. Ярослав Дронов (Настоящее имя певца, – Прим. ред.) бегал по зрительному залу туда-сюда, пристраиваясь к поклонникам для дуэта.

За ним следовали фотографы, которые запечатлели счастливые лица тех, кто оказался неподалеку от звезды. Попал под прицел камер и момент, когда SHAMAN, будучи под кайфом от выступления, горячо ласкал молодуху. Он обнял одну из поклонниц со спины и безумным взглядом впился ей в лицо, пока девушка снимала себя с кумиром на видео и пела один из хитов.

Примечательно, что все это происходило за спиной у жены SHAMAN. Ни на одной фотографии вторая жена Дронова замечена не была. Женщина далека от сферы творчества, поэтому, скорее всего, в этот вечер осталась дома, чтобы отдохнуть после работы. Из близких на состоявшемся концерте присутствовал отец SHAMAN, который вместе с артистом исполнил несколько композиций.

SHAMAN. Фото: Sergey Petrov / news.ru via globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 4 марта 2023, 14:51 Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
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