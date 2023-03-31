Довела: Объявлено о разводе слетевшей с катушек Бритни Спирс с молодым мужем

Бритни Спирс вышла замуж 9 месяцев назад.

В прошлом году, казалось, у знаменитой певицы началась новая жизнь. Она наконец-то освободилась от контроля отца, нашла бойфренда и даже вышла замуж. Правда, в последнее время поклонники всерьез переживают за Бритни Спирс, а таблоиды объявили о предстоящем разводе артистки с молодым мужем Сэмом Асгари.

Началось все с того, что в прессу просочились кадры из ресторана, где звезда устроила скандал. Свой гнев она сорвала на супруга, довела его и вынудила покинуть заведение. Еще одним тревожным звоночком стали сообщения о том, что певица слетела с катушек. "Она все чаще сходит с ума", – сообщали журналистам источники, знакомые с ситуацией. Сэм Асгари тогда пытался при помощи хитрого плана убедить блондинку начать лечение, но она все пронюхала.

Говорят, что именно эти две ситуации стали причиной проблем в браке. В конце концов Бритни Спирс укатила отдыхать на Гавайи с близким другом, а молодого мужа оставила дома. Позже некие свидетели рассказали прессе, что певица была замечена без обручального кольца. Вместе с тем его снял и Сэм Асгари. Его фотографы подловили на улице с мрачным лицом.

Источники утверждают, что через пару месяцев после свадьбы супруги начали постоянно скандалить. При этом инициатором выступает как раз звезда. Теперь поклонники переживают, что дело действительно дойдет до развода. В Сети пишут, что, если Бритни Спирс лишится человека, который способен сохранять ее стабильное состояние, то нервный срыв может повториться.