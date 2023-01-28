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"Буллинг и запугивание": спасшие Бритни Спирс от отца фанаты залезли в дом звезды

Бритни Спирс вышла на связь после исчезновения.
прочитано 208 раз

41-летняя певица и суперзвезда Бритни Спирс вновь оказалась в центре внимания. Совсем недавно заголовки гремели жуткими новостями, якобы певица исчезла, и никто не понимает ее местонахождение. Самые впечатлительные поклонники и вовсе заподозрили страшное — вдруг певица погибла при странных обстоятельствах?

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В прошлый раз беспокойство фанатов сыграло Бритни Спирс на руку. Именно благодаря многомиллионной аудитории женщина смотрела выиграть суды против собственного отца, отстояв право на самостоятельную жизнь без опекунства. Однако, теперь Спирс говорит, что спавшие ее от отца фанаты зашли слишком далеко. Они, фигурально выражаясь, залезли в дом звезды.

Дело было так. После того, как Бритни Спирс удалила свои странички в социальных сетях, поклонники решили проверить дом певицы. Они вызвали полицию прямо к месту проживания блондинки, что в свою очередь не понравилось женщине. Спирс попросила поклонников уважать ее частную жизнь и больше так не делать. Однако, зарубежные СМИ выставили это так, будто бы Спирс ненавидит своих заботливых фанатов.

"Кажется, меня подвергли буллингу и запугиванию. Как только этот инцидент попал в новости, средства массовой информации снова представили меня в плохом и несправедливом свете", — написала Бритни и попросила сочувствия.

Бритни Спирс. Фото: Pa/ Keystone Press Agency/ globallookpress.com
Автор: 28 января 2023, 08:11 Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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