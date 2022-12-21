Шок! Объявлено о смерти Бритни Спирс

В Сети распространяются данные о кончине поп-певицы Бритни Спирс.

Освободившись от опеки деспотичного отца, Бритни Спирс пустилась во все тяжкие. Она, позабыв о приличиях, начала публиковать в Сети фотографии своего обнаженного тела, а также видеозаписи, на которых она хаотично двигается под музыку (и называет это танцем). При всем при этом некогда востребованная поп-певица стала выглядеть плохо. Растрепанные волосы, небрежный макияж и затертая одежда – все это стало обычным для изменившейся до неузнаваемости звезды.

Однако недавно конспирологи объявили о смерти Спирс. Они уверены: перед ними двойник Бритни, а настоящая певица уже давно покинула этот мир. На мысли о подмене навело не только неадекватное поведение блондинки. Дело в том, что внимательные фанаты не могут найти татуировки на теле знаменитости. А еще народ обратил внимание на щербинку между зубами, которой раньше не было.

Сторонники теории о двойнике Спирс приводят и другие аргументы. Мол, большинство видео, которые появились за последнее время в аккаунте звезды, сняты в одном месте. А на некоторых кадрах и вовсе якобы видны следы хромакея (вырезанного зеленого фона). Да и сам контент блондинки сложно назвать разнообразным.

Поэтому многие фанаты, которые убеждены в том, что перед ними ненастоящая Бритни Спирс, испытывают шок и задаются вопросом: что же случилось с настоящей певицей? Или звезда действительно изменилась настолько, что от ее прежней ничего не осталось?