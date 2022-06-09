Раздавленная раком Заворотнюк с перекошенным ртом явила миру малыша: Одно лицо

Анастасия Заворотнюк продолжает бороться со страшной болезнью.

Прославленная актриса – многодетная мама. От первого брака у нее старшая дочь Анна и младший сын Майкл. В марте 2019 года звезда родила дочь Милу от фигуриста Петра Чернышева. Однако Анастасии Заворотнюк не удалось уделить много времени воспитанию малышки из-за страшного недуга – онкологии.

Болезнь ударила и по родным звезды "Моей прекрасной няни": раздавленные недугом самого близкого человека муж и дети долгое время держали в тайне диагноз актрисы, а вместе с тем перестали показывать миру ее вторую дочь. Но в какой-то момент старшая наследница артистки Анна стала приоткрывать завесу тайны и рассказывать в своем микроблоге о самочувствии знаменитой мамы. При этом, как выглядит малышка Мила никто из родных не показывает до сих пор.

Зато Анна Заворотнюк делится с поклонниками новостями из своей жизни. Так, например, накануне она рассказала, что мечтает о собаке, но не решается ее заводить. Вместе с тем девушка опубликовала очень трогательный снимок: она явила мира милого пса породы чихуахуа. Наследница актрисы и пушистый малыш одинаково перекосили рот, высунув язык. "Похожи?", – спросила у поклонников девушка.

Фанаты сразу принялись осыпать Анну комплиментами, а также нашли ответ на вопрос, который волновал кумира. "Одно лицо. Близняшки!" – написали в комментариях под фотографией дочери Анастасии Заворотнюк пользователи.