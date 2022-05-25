"Набитая дура, проститутка": Валерия попала под горячую руку Садальского

Станислав Садальский считает, что некоторые российские артисты приелись зрителю, и их надо менять.

Российский журналист, актер и блогер Станислав Садальский никогда не льстит коллегам и не скрывает своего истинного отношения к ним. Часто он бывает слишком резок на язык, что неоднократно становилось причиной скандалов.

ПО ТЕМЕ Земля пухом! Певицу Валерию пришибло смертью

На этот раз Садальский критически высказался о российской певице Валерии и ее коллеге исполнителе Николае Баскове. По мнению блогера, российскому телезрителю давно не хватает новых лиц. В популярных шоу часто снимаются одни и те же персонажи, которые всем уже приелись.

"Нужны личности... Редактура будет мешать, этого можно, этого нельзя... И получится очередная Валерия с Басковым. Их много, они везде ходят", – цитирует Садальского "КП".

Актер добавил, что зачастую Басков участвует в телепроектах как конкурсант или ведущий. В последнее время куда ни глянь – везде Басков, и это уже порядком надоело, уверен Садальский.

Кроме того, под горячую руку попали Сергей Никоненко и Татьяна Васильева. Садальский напомнил, как они затравили уехавшую из России актрису Чулпан Хаматову. Актер заявил, что российские артисты как с цепи сорвались и наперебой обзывают и поливают грязью талантливую звезду.

"Набитая дура, а если получает деньги, то проститутка" – так о ней высказался "мужчина" народный", – заявил Садальский.



Блогер уверен, что такие звезды не имеют своего мнения, а просто поддакивают кому-то, в чьей поддержке заинтересованы.