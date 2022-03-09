Подальше от России: Жасмин с семьей уехала в Израиль вслед за Пугачевой и Собчак

В социальной сети "Инстаграм" последние "выездные" снимки Жасмин датируются концом февраля, когда она была на родине в Дербенте. Но в ее крови течет не только дагестанская, но и еврейская кровь – она горская еврейка. Поэтому в том, что ее потянуло на историческую родину – в Израиль – нет ничего странного.
На фоне израильских пальм дети Жасмин поздравляли всех женщин с 8 марта. Теперь же на странице Маргариты Шор, 10-летней дочери певицы, появилось фото, сделанное у знаменитой Стены Плача в Иерусалиме. "Настраиваюсь на хорошее. Узнали, что это за Стена?", – написала девочка.
Конечно, узнали. Это часть древней стены (длиной 485 м) вокруг западного склона Храмовой Горы в Старом городе Иерусалима, особо почитаемой в иудаизме. Ее название связано с обычаем евреев приходить к стене и оплакивать разрушение храма, поскольку это единственное, что уцелело от главной еврейской святыни.
Да, на Земле Обетованной сейчас хорошо, тепло, спокойной. Тут вполне можно оставаться до ноября, когда у Жасмин должны состояться перенесенные ранее концерты в городах Германии.
Ранее стало известно, что Алла Пугачева, с которой Жасмин дружна, тоже прилетела в Израиль – ее семье всегда нравился отдых в Кейсарии. Говорят даже, что Максим Галкин переводит гонорары туда на счет в банке Мизрахи Тфахо.