Подальше от России: Жасмин с семьей уехала в Израиль вслед за Пугачевой и Собчак

Знаменитости это непростое время предпочитают переждать подальше от России. Например, пресса сообщила, что Чулпан Хаматова уехала в Латвию, где в 100 км от Риги, в окрестностях городка по имени Цесис, у нее есть земля и вид не жительство. А вот Алла Пугачева с Максимом Галкиным и двумя детьми, Ксения Собчак с сыном Платонов выбрали Израиль. Теперь к ним присоединилась и Жасмин.

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