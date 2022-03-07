Представшую без макияжа Довлатову не признали: Все вышло наружу

В столь сложное время многие показывают свое истинное лицо. Так рассуждает 47-летняя российская ведущая Алла Довлатова. "Все вышло наружу. И трусость, и корысть… И мужество и великодушие", – написала знаменитость в своем инстаграм-аккуанте.
Довлатова считает, что сейчас очень важно не поддаваться панике, поскольку она весьма разрушительна, а соблюдать спокойствие, которое созидательно. По мнению ведущей, необходимо сохранять хладнокровие, а со временем все будет хорошо.
Алла тоже решила показать свое истинное лицо, поэтому опубликовала в "Инстаграм" свой портерный снимок, на котором позирует без макияжа. Многие поклонники отметили, что такой знаменитость они не видели никогда, поэтому сразу не признали.
"Вы прекрасны без макияжа", "Так вам даже лучше", "Красавица", "Шикарно выглядите", – прокомментировали подписчики новую фотографию Довлатовой.
Алла призналась, что с макияжем нравится себе гораздо больше.
Напомним, Алла Довлатова работает на "Русском радио". Также она снималась в кино (например, т/с "Агент национальной безопасности-2", "Тайны следствия", "Моя прекрасная няня") и принимала участие в съемках телевизионных проектов.