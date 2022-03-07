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Шоу-бизнес
Представшую без макияжа Довлатову не признали: Все вышло наружу

Представшую без макияжа Довлатову не признали: Все вышло наружу

Алла Довлатова призналась, что с косметикой нравится себе больше.
прочитано 213 раз

В столь сложное время многие показывают свое истинное лицо. Так рассуждает 47-летняя российская ведущая Алла Довлатова. "Все вышло наружу. И трусость, и корысть… И мужество и великодушие", – написала знаменитость в своем инстаграм-аккуанте.

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 Алла Александровна Довлатова

Алла Александровна Довлатова телеведущая

Довлатова считает, что сейчас очень важно не поддаваться панике, поскольку она весьма разрушительна, а соблюдать спокойствие, которое созидательно. По мнению ведущей, необходимо сохранять хладнокровие, а со временем все будет хорошо.

Алла тоже решила показать свое истинное лицо, поэтому опубликовала в "Инстаграм" свой портерный снимок, на котором позирует без макияжа. Многие поклонники отметили, что такой знаменитость они не видели никогда, поэтому сразу не признали.

"Вы прекрасны без макияжа", "Так вам даже лучше", "Красавица", "Шикарно выглядите", – прокомментировали подписчики новую фотографию Довлатовой.

Алла призналась, что с макияжем нравится себе гораздо больше.

Напомним, Алла Довлатова работает на "Русском радио". Также она снималась в кино (например, т/с "Агент национальной безопасности-2", "Тайны следствия", "Моя прекрасная няня") и принимала участие в съемках телевизионных проектов.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 7 марта 2022, 00:03 Источник: Instagram

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