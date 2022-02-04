Грозившуюся плюнуть Собчак в лицо инфоцыганку-миллионершу призовут к ответу

Сначала создательница "Марафона желаний" стала объектом критики тысяч пользователей за свое не совсем адекватное поведение на интервью. Россияне были возмущены тем, что предпринимательница отвечала на вопросы агрессивно и даже грозилась плюнуть в лицо Ксении Собчак. Теперь выяснилось, что Елене Блиновской и вовсе грозит повестка в суд – миллионершу призовут к ответу за неуплату долга.
Как сообщил телеграм-канал Mash, еще в прошлом году Блиновская приобрела роскошные мужские часы в подарок мужу стоимостью около двух миллионов рублей. Продавец по имени Алексей утверждает, что получил от знаменитой покупательницы лишь сто тысяч залога, а основной суммы так и не дождался. Теперь мужчина намерен подать иск и взыскать с Блиновской оставшуюся сумму – один миллион 835 тысяч рублей.
Возможно, создательница "Марафона желаний" просто забыла об этих деньгах, ведь она сама признавалась, что, хоть и зарабатывает миллионы, но в финансовые не вникает. Впрочем, по информации в СМИ, ответчица новости об иске отрицает, называя их враньем.
Напомним, что Елена Блиновская прославилась как коуч, который учит мечтать. Предпринимательница создала марафон, который приобрел огромную популярность в Сети. В одном из выпусков своего шоу Ксения Собчак назвала таких людей, как Елена Блиновская, инфоцыганами, и рассказала, как именно устроен этот бизнес.