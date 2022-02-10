Что известно о романе Матильды Шнуровой с экс-участником шоу "Холостяк"

Сначала Матильда Шнурова разместила в своем инстаграм-аккаунте совместное фото с экс-участником шоу "Холостяк" на ТНТ. Теперь же и инсайдеры раскрыли все карты.
По их данным, светская львица и Антон Криворотов вместе уже два месяца. Они познакомились в конце 2021 года на выставке современного искусства. Судя по всему, у обоих сразу вспыхнули чувства, поскольку Новый год они отметили вместе в Лос-Анджелесе, где живет стоматолог.
Матильда Шнурова недавно прилетела к возлюбленному в Соединенные Штаты. Знакомые знаменитостей утверждают, что у них много общего. Влюбленные имеют похожие интересы и бывали раньше в одних местах.
Напомним, на шоу "Холостяк" Антон Криворотов участвовал в позапрошлом году. Он пытался строить отношения с моделью Барбарой Пино. Однако их роман после проекта продлился недолго. Девушка жаловалась, что избранник изменял ей. Интересно, что в свое время у медика лечил зубы Сергей Шнуров. Также к нему за профессиональной помощью обращаются и другие звезды шоу-бизнеса.
Матильда Шнурова и музыкант развелись в 2018 году. Затем певец опять сочетался узами брака – с дочерью бизнесмена Валерия Абрамова Ольгой. Девушка подарила исполнителю сына. Как писали "Дни.ру", ранее Сергей Шнуров рассказал о жизни после рождения ребенка.