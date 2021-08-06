"Тело пионерки, лицо пенсионерки": появившуюся без макияжа Долину безжалостно затравили

Лариса Долина активно ведет свой блог в "Инстаграме". Она делится с поклонниками своими мыслями, а они с радостью комментируют происходящее.

На этот раз Лариса Александровна опубликовала новый снимок. На фото она предстала в неожиданном виде. Вместо роскошного макияжа и привычного обработанного изображения, публика увидела своего кумира на велосипеде. На кадре артистка отдыхает на природе. Ее сняли в очках и совершенно без макияжа.

Под фотографией Лариса Долина рассказала о планах на лето. Она призналась, что эти три месяца получились крайне насыщенными. Сначала она работала в период вступительных испытаний, затем записывала новые песни, потом готовилась к конкурсу "Новая волна". Впереди у нее репетиции в театре, а также поездка в Сочи.

"Пора отдохнуть, а отпуска не будет", – пожаловалась артистка. Пользователи поддержали ее и рассказали о своих планах. Однако многим не пришелся по душе внешний вид знаменитости. "Тело пионерки, лицо пенсионерки", "Зачем молодиться? Без макияжа уже не очень", "Ну, зачем же Вы cебя портите?", – возмутились они.

Другие же вовсе не согласны с претензиями недоброжелателей. "Восхищаюсь неземной энергией! И все же нужно отдыхать", "Вы – королева! И все", "Ой, как красиво! Бомба", "Какое тело стройное", "Продолжайте в том же духе. Вы – пример", "Классно смотритесь", "Вы самый лучший человек в этом мире", – писали поклонники.

