Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Не надо мне от вас ничего!": сын отказался от щедрых подарков Дианы Гурцкая
"Это неизбежно": директор певицы МакSим сделала экстренное заявление
Объявлено об уходе покалеченного сына Яковлевой
Костыли за двести тысяч: Кравец взяла на себя лечение изувеченного в Беларуси Соседова
партнеры
Пятница
6 августа
Лента новостей
11:04
"Унизила и высмеяла": Катина намекнула на предательство Волковой
10:48
Вслед за отцом: звезда сериала "Бедная Настя" Страхов потерял мать
10:39
Опутанная трубками звезда "Кухни" сообщила о рождении сына
10:12
Известный российский актер едва не погиб на съемках фильма
09:51
"Все тело исполосовано": Борисова рассказала об ужасном состоянии дочери
09:19
Женщина обматерила "Мисс Молдавия" за русскую речь и назвала "стервой"
09:01
Зеленский: Российская история будет оплакивать свои решения по поводу Крыма
08:52
Вышедшей из кома МакSим сделали предложение: Ей очень понравилось
06:47
"Копейка в базарный день": пропавшую Степаненко смешали с грязью
04:31
К чему снится дождь
02:19
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 6 августа
00:06
"Ее прощение ничего не меняет": разведенке Бородиной дали под дых
21:58
Ушла эпоха: Месси официально покидает "Барселону"
21:40
"Бред": решивший сделать стрижку зоны бикини Нагиев вызвал удивление
21:36
В Клину готовится предстать перед судом наркодиллер из Петербурга
21:16
На юге Москвы водитель иномарки сбил ребенка
20:32
В Таджикистане разбился вертолет со спасателями
20:20
"Мозгов как не было, так и нет": выставившую зад Волочкову жестко приложили
20:16
Аналитик Петров высмеял украинский суд: Здесь не сажают коррупционеров
19:42
Принц Гарри устроил Меган Маркл жестокую подставу
19:34
Легкоатлетка Тимановская высказалась о возвращении в Белоруссию
19:19
Бузову с короной отправили к трансвеститам
19:16
"Это беда": Садальский поставил крест на важном событии
18:55
Латушко обвинил режим Лукашенко в убийстве мигрантов
18:39
В Солнечногорске двое мужчин грабили случайных прохожих
18:15
Зеленский призвал русских уезжать из Донбасса
18:07
"После ковида здоровье шалит": у перенесшего сердечные приступы Лещенко начались панические атаки
18:01
Получившему в лесу травму мужчине потребовалась помощь подмосковных спасателей
17:54
"Львеночек из "Клона": как живет вернувшийся с того света актер Режиналду Фария
17:53
"Запеленалась": эксперимент Ходченковой вызвал недоумение
17:47
"Слишком много боли": Седокова откровенно об отсудившем ребенка бывшем муже
17:46
Заморозившая яйцеклетки Семенович нашла себе достойного мужчину
17:41
"Ну спасибо, муженек!": Галкин прильнул к красавице моложе Пугачевой
17:17
В России участилась дискриминация при приеме на работу
17:11
Шнуров побил Крида и Билана после иска в суд
16:36
Внучку Табакова и Зудиной крестили в храме: Великое счастье
16:35
"Там была вся моя жизнь": Маргариту Суханкину ограбили средь бела дня
16:32
Чемоданы собирала в спешке: Мельникова увезла детей Смольянинова из страны
16:28
У восьмилетнего сына Жанны Фриске начались проблемы
16:27
Брухунова взорвалась после слухов о второй беременности: Грубость и извращения
15:58
Вскрылась информация о состоянии 84-летней Пьехи после операции
15:50
Доставщик пиццы бил ногами: всплыли подробности нападения на звезду "Склифосовского"
15:44
Боярская случайно рассекретила лицо маленького сына
15:41
Россияне потеряли Надежду Кадышеву
15:33
Российские спортсмены завоевали еще 2 медали в Токио
15:31
Лоза о жарком споре с Земфирой: Есть те, кто тормозят планету
15:28
"Откровеннее не будет": беременная Арзамасова показала себя во всей красе
15:09
"Я тоже переживаю эту трагедию": Халит Эргенч из "Великолепного века" рассказал о страданиях беременной жены
14:57
Жорин поведал детали судебного процесса между Бородиной и Омаровым
14:45
Собчак неожиданно поздравила конкурента: Хватает ума
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Стало известно об исчезновении Елены Степаненко
Чурикова вышла из себя после скандала с Ахеджаковой: Это чудовищно
Постоянно брала деньги в долг: кем была Брухунова до свадьбы с Петросяном
"Мозгов как не было, так и нет": выставившую зад Волочкову жестко приложили
"Кувыркалась в машине": Леонидову наставили рога на глазах у соседей
Россияне потеряли Надежду Кадышеву
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Вслед за отцом: звезда сериала "Бедная Настя" Страхов потерял мать

Вслед за отцом: звезда сериала "Бедная Настя" Страхов потерял мать

В жизни звезды сериала "Бедная Настя" Даниила Страхова внезапно наступил страшный период. В январе он потерял отца, а на днях стало известно о смерти матери артиста.
прочитано 173 раза

Сейчас Даниилу Страхову 45 лет. Поклонники любят и ценят актера за все его работы, но для многих своеобразными "символами" его успеха являются ленты "Бедная Настя", "Обнимая небо" и "Дети Арбата", на которых выросло целое поколение людей. Однако сейчас знаменитости не совсем до работы и поклонников. К несчастью, последние полгода серьезно изменили его жизнь.

ПО ТЕМЕ

Корикова из "Бедной Насти" показала лицо после слухов об уродующей пластике

Рухнул 16-летний брак звезды "Бедной Насти" и "Не родись красивой"

В конце январе отец артиста скончался в Бостоне. Ему было 72 года. Даниил тяжело переживал потерю, но держался крайне стойко. Не успел он оправиться от первого потрясения, как стало известно о смерти матери актера. Третьего августа ушла из жизни Елена Соловьева.

Елена Алексеевна была психотерапевтом Единых Европейского и Всемирного реестров, преподавателем, супервизором практики международного класса ОППЛ. Даниил Страхов очень любил и уважал родительницу, о чем много раз говорил в интервью. Известно, что прощание с мамой артиста состоится седьмого августа в храме священномученика Антипия. После траурной церемонии гроб доставят в Хованский крематорий.

В каком состоянии сейчас находится знаменитый актер – не совсем известно, так как, по понятным причинам, пока никаких комментариев он не дал. Поклонники активно поддерживают знаменитость на всех доступных площадках и желают Даниилу поскорее прийти в себя после страшной потери.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: АГН Москва / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 6 августа 2021, 10:48 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Россияне потеряли Надежду Кадышеву

Печальные новости
Шоу-бизнес

"Лет на 30 моложе": Светличная преобразилась из-за бурного романа

Актриса невероятно похорошела

Шоу-бизнес

"Кувыркалась в машине": Леонидову наставили рога на глазах у соседей

Вскрылись мерзкие измены
Сериалы

"Кашель с прожилками крови": жена и трехлетняя дочь госпитализированы вслед за Владимиром Стекловым

Семейство борется с ковидом

Гороскоп

Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года
Каким знакам зодиака не стоит покупать недвижимость в 2022 году
Гороскоп на август 2021 года
Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+