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Шоу-бизнес
"Душа вытекла": сбежавшего из России Панина оплевали после трогательного признания

"Душа вытекла": сбежавшего из России Панина оплевали после трогательного признания

Алексей Панин удивил россиян признанием об осознании собственных ошибок. Актера поддержали.
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В последнее время имя уехавшего из России актера Алексея Панина связано с грязными скандалами и шокирующими признаниями. Однако в определенный момент это начало работать против него. Так как актер живет в Испании, но денег ему больше приносит все-таки российский сегмент интернета, пришлось что-то менять.

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Алексей Вячеславович Панин актер

Похоже, Алексей Панин решил пойти по пути Ольги Бузовой. Ведущую часто обвиняют в хайпе на самобичевании и жалости к себе. В "стране советов" это работает на сто процентов, уверены многие пиарщики. Вот и Панин решил немного пострадать.

В своем "Инстаграм" он опубликовал шокирующие признания о своей нелегкой жизни, от которых мороз идет по коже. После такого даже и не хочется его ни в чем обвинять, а хочется накормить и пожалеть.

Панин намекнул, что в жизни он чувствовал себя одиноким и никому не нужным, потерявшим профессию. При этом он осознал, что это результат его собственных ошибок.

"Я потерял дом, жену, доверие, окружение. Я потерял душу", – говорил Панин в своей исповеди словами звезды Голливуда Микки Рурка.

Признание заставило многих посмотреть на него другими глазами. Некоторые не поняли, что это цитата другого актера и стали жалеть Панина. Впрочем, нашлись и те, кто не смог простить актера и написал, что его "душа вытекла".

Напомним, Алексей Панин год назад заявил о неприязни к России и россиянам и уехал жить с дочерью в Испанию.

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Алексей Панин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 31 августа 2021, 19:52 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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