"Чтобы никому не досталось, это все мое!": Лазареву застукали с извращенцем Паниным

Какое-то время Татьяна Лазарева вместе со своим супругом Михаилом Шацем была одной из самых популярных телеведущей на российском телевидении. Она вела огромное количество телешоу и была любимицей публики. Но в один момент звезда пропала со всех телеэкранов.
Оказалось, что знаменитость поменяла место жительства. Татьяна вместе со своей дочкой Тоней улетела в Испанию. Стоить заметить, что Михаил Шац остался в России.
Поговаривают, что пара развела. Некоторые фанаты не заметили у них обручальных колец. Также многих смутило, что уже на протяжении долгого времени Лазарева и Шац живут по-отдельности. Ведущий не теряет времени зря. Он взял себе несколько крупных проектов и с недавнего времени начал еще заниматься стендапом. Известно, что уже, возможно, бывшая жена не поддержала Михаила.
"У меня тут и апельсинов, и лимонов, и маракуйя и дерево авакадо из косточки трехметровое уже вымахало. И у меня абсолютно советское к этому отношение – чтобы никому не досталось, это все мое!" – поделилась радостью Лазарева в своем "Инстаграме".
Недавно Алексей Панин тоже переехал в Испанию. Он выложил в Сеть фотографию с Татьяной и написал, что она замечательная. Таким образом актер поздравил телеведущую с днем Рождения.
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