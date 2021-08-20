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Шоу-бизнес
Извращенец Панин сунул народу под нос свои упругие ягодицы: Долой трусы, свободу письке

Извращенец Панин сунул народу под нос свои упругие ягодицы: Долой трусы, свободу письке

Алексей Панин нередко обнажается на камеру и без нее. Артист не скрывает, что видит в этих проявлениях свободу, а публика уже почти ничему не удивляется.
прочитано 296 раз

Уже достаточно давно Алексей отказался от карьеры в России и отправился в Европу. Теперь его обнаженное тело можно часто лицезреть на пляжах Испании. Отечественная публика постоянно критикует знаменитость за излишнюю откровенность, но актер открыто говорит о том, что мнения других людей его совсем не интересуют. На этот раз он решил объявить войну нудизму.

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Алексей Вячеславович Панин

Алексей Вячеславович Панин актер

Алексей Панин написал, что теперь будет плавать только в одежде и опубликовал крайне пикантное фото. На кадре артист стоит в воде и повернулся к зрителям спиной. На нем не надето ничего, кроме светлых сетчатых стрингов. В комментариях многие поинтересовались, почему звезда отдыхает в дамском нижнем белье, но артист заверил, что это мужские трусы.

Пост актера вызвал серьезный общественный резонанс. Алексея тут же принялись называть "извращенцем" и указывать на то, что пора успокоиться и прекратить эпатировать. В переписке с недоброжелателями он отметил, что никакого эпатажа здесь нет и быть не может, так как это его жизнь.

"Долой трусы, свободу письке", "Лучше голым", "Вы себя портите этим, Вы же талантливый актер. Зачем?", "Извращенцы через одного", "Вот это сильно", "Фу, зачем попой в лицо то", "Как же надоели эти извращенцы", "Смотрю и стыдно", "Жуть какая-то", – прокомментировали подписчики Алексея Панина.

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Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 20 августа 2021, 10:28 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялся Алексей Панин

комментарии

Ответить:

549721
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он душевно больной его даже лечить не стоит просто ус..ить))))))
1

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