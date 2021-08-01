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Шоу-бизнес
Муж Макеевой больно врезал экс-супруге

Муж Макеевой больно врезал экс-супруге

Избранник Анастасии Макеевой подал в суд на бывшую жену Светлану.
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Скандал вокруг романа и свадьбы актрисы и бизнесмена Романа Малькова не утихает уже несколько месяцев. Мужчина бросил в Словении ради телеведущей жену с четырьмя детьми.

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 Анастасия Васильевна Макеева

Анастасия Васильевна Макеева актриса

У Светланы Мальковой много претензий к бывшему возлюбленному. Женщина приехала в Россию и стла посещать ток-шоу, публично вынося сор из избы. Анастасия Макеева в долгу не осталась и тоже участвовала в телепрограммах, поливая экс-супругу Романа Малькова грязью.

После развода Светлана с детьми осталась почти без средств к существованию. Женщина утверждает, что бывший муж не дает ей денег на содержание наследников.

Брошенная женщина начала войну за алименты. Суд назначил Малькову платить детям совсем маленькую сумму – по 7500 на каждого отпрыска в месяц. Светлане удалось добиться пересмотра дела. Сейчас предпринимателя обязали платить по 25 тысяч на ребенка. От выплат на старшего наследника женщина отказалась, так как он переехал к отцу и его новой жене – Анастасии Макеевой.

Теперь Роман Мальков подал на экс-супругу иски в суд. Он угрожает ей стребовать алименты на старшего сына. А в соцсетях он и вовсе назвал мать своих детей гнусным животным.

Напомним, Анастасия Макеева и Роман Мальков сыграли свадьбу в мае этого года. Для артистки этот брак стал четвертым.

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Анастасия Макеева. Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com
Автор: 1 августа 2021, 17:51 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Свадьба со строителем и скандалы: как началась новая жизнь Анастасии Макеевой

комментарии

Ответить:

Гость813752
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Какое ничтожество, этот Мальков! Как можно так поступать с женщиной, которая четыре раза рожала тебе детей? Будь мужчиной, уйди достойно. Живи своим умом, а не умишком Насти.
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