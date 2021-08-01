Муж Макеевой больно врезал экс-супруге

Избранник Анастасии Макеевой подал в суд на бывшую жену Светлану.

Скандал вокруг романа и свадьбы актрисы и бизнесмена Романа Малькова не утихает уже несколько месяцев. Мужчина бросил в Словении ради телеведущей жену с четырьмя детьми.

У Светланы Мальковой много претензий к бывшему возлюбленному. Женщина приехала в Россию и стла посещать ток-шоу, публично вынося сор из избы. Анастасия Макеева в долгу не осталась и тоже участвовала в телепрограммах, поливая экс-супругу Романа Малькова грязью.

После развода Светлана с детьми осталась почти без средств к существованию. Женщина утверждает, что бывший муж не дает ей денег на содержание наследников.

Брошенная женщина начала войну за алименты. Суд назначил Малькову платить детям совсем маленькую сумму – по 7500 на каждого отпрыска в месяц. Светлане удалось добиться пересмотра дела. Сейчас предпринимателя обязали платить по 25 тысяч на ребенка. От выплат на старшего наследника женщина отказалась, так как он переехал к отцу и его новой жене – Анастасии Макеевой.

Теперь Роман Мальков подал на экс-супругу иски в суд. Он угрожает ей стребовать алименты на старшего сына. А в соцсетях он и вовсе назвал мать своих детей гнусным животным.

Напомним, Анастасия Макеева и Роман Мальков сыграли свадьбу в мае этого года. Для артистки этот брак стал четвертым.