"Говори с унитазом": Выскочка Долина попала в новый скандал

Вокруг звезды эстрады разгорелся мощный кофликт. Лариса Долина объявила войну злопыхателям.

На известную джазовую певицу обрушилась критика россиян. Еще весной после программы "Звезды сошлись" Ларисе Долиной начали поступать едкие замечания о том, что ее дочь и внучка отличаются невоспитанностью. Казалось, эти нарекания канули в лету, но теперь конфликт разгорелся с новой силой. На днях 65-летняя знаменитость показала в "Инстаграм" видео, где ее внучка Александра танцует на сцене. Некоторые пользователи Сети отметили, что девочку следует меньше выставлять на обозрение, чтобы охладить ее пыл.

Лариса Долина дерзко ответила на упреки, учинив новый скандал. "Это не Ваше дело", — начала возмущаться певица в адрес одного из комментаторов. Она посоветовала критиковавшей ее женщине отправиться на уроки русского языка, а также обвинила ее в отсутствии такта и культуры поведения.

Однако наиболее выдающийся отпор ненавистникам дала дочь звезды Ангелина Миончинская. Она разместила на своей странице гневную публикацию о перепалке в Сети и отличилась выражениями. "Что у людей в голове? Токсичные дебилы. Мамуся красиво выруливает... Каждому, кто свое дерьмо не умеет в себе держать или сливать его не знает куда, совет: говори с унитазом", — написала в порыве гнева наследница Ларисы Долиной.