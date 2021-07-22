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Шоу-бизнес
Долина сорвалась на крик после свадьбы известного артиста: Я с ним петь не буду!

Долина сорвалась на крик после свадьбы известного артиста: Я с ним петь не буду!

Возмущенная Лариса Долина проявила характер. Звезду разгневали перемены.
прочитано 858 раз

Рок-опера "Джордано", поставленная в конце 80-х годов прошлого века, собрала на одной сцене гениальных артистов. Валерий Леонтьев в ролях философа, шута и сатаны, а также Лариса Долина, сыгравшая ведьму Моргану, сделали постановку по-настоящему знаменитой. Однако в определенный момент музыкальный спектакль показывать перестали. Что случилось с оперой и почему ее не получилось сохранить, рассказала композитор Лора Квинт.

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О том, из-за чего постановке "Джордано" пришел конец, ходило много слухов. Поговаривали, что на место Валерия Леонтьева поставили певца Андрея Билля, который тогда только-только женился на Лоре Квинт. Поскольку женщина была автором музыки к опере, народ решил, что она продвинет своего супруга на сцену. Лариса Александровна грозно выразила свой протест. "Долина начала кричать: "Я с ним петь не буду!"" — вспомнила о тех временах композитор.

Лора Квинт отметила, что ни ее свадьба с Андреем Биллем, ни уход Ларисы Долиной в действительности не погубили оперу. По словам женщины, постановку разрушили директора задействованных в ней персон. Как сообщила композитор, с финансовой точки зрения опера "Джордано" была невыгодной, а деньги имели слишком большое значение и определили судьбу спектакля.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 июля 2021, 18:54 Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость803716
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*Лариса Долина, сыгравшая ведьму Моргану(с)

ей без грима можно играть,до сих пор из роли не выйдет
Гость806850
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Пилять! Какая же Долина страшная и гадкая ! Настоящий эталон пошлости и хабальства
1

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