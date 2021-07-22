Долина сорвалась на крик после свадьбы известного артиста: Я с ним петь не буду!

Рок-опера "Джордано", поставленная в конце 80-х годов прошлого века, собрала на одной сцене гениальных артистов. Валерий Леонтьев в ролях философа, шута и сатаны, а также Лариса Долина, сыгравшая ведьму Моргану, сделали постановку по-настоящему знаменитой. Однако в определенный момент музыкальный спектакль показывать перестали. Что случилось с оперой и почему ее не получилось сохранить, рассказала композитор Лора Квинт.
О том, из-за чего постановке "Джордано" пришел конец, ходило много слухов. Поговаривали, что на место Валерия Леонтьева поставили певца Андрея Билля, который тогда только-только женился на Лоре Квинт. Поскольку женщина была автором музыки к опере, народ решил, что она продвинет своего супруга на сцену. Лариса Александровна грозно выразила свой протест. "Долина начала кричать: "Я с ним петь не буду!"" — вспомнила о тех временах композитор.
Лора Квинт отметила, что ни ее свадьба с Андреем Биллем, ни уход Ларисы Долиной в действительности не погубили оперу. По словам женщины, постановку разрушили директора задействованных в ней персон. Как сообщила композитор, с финансовой точки зрения опера "Джордано" была невыгодной, а деньги имели слишком большое значение и определили судьбу спектакля.
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