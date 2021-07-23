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Шоу-бизнес
Пожар охватил особняк певицы Бейонсе стоимостью более 200 миллионов

Пожар охватил особняк певицы Бейонсе стоимостью более 200 миллионов

С домом певицы Бейонсе и рэпера Jay-Z произошла беда. В шикарном жилище супругов вспыхнуло пламя.
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В минувшую среду элитный особняк Бейонсе и ее мужа Jay-Z едва не сгорел. Около 18 часов 21 июля исторический дом в штате Луизиана спасала бригада пожарных. По данным New York Post к месту происшествия прибыли 22 специалиста экстренной службы. Потушить пламя полностью удалось примерно за два часа. В ходе операции люди не пострадали.

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Издание ТMZ сообщает, что ситуацию во многом спасла исправная пожарная сигнализация, которая оповестила пожарную охрану о возгорании. Источник рассказал таблоиду, что по версии экспертов роскошный дом звездной семьи поджег неизвестный. Канал WGNO предоставил информацию, что во время пожара неподалеку от места происшествия находился подозрительный человек.

Ущерб, который неконтролируемое горящее пламя нанес особняку, пока не озвучили. Известно, что здание было построено в начале 20 века. Сначала оно действовало, как Вестминстерская пресвитерианская церковь, затем его переделали в балетную школу, где размещались танцовщики, а пять лет назад там стали жить Бейонсе и Jay-Z.

До пожара в особняке располагались по шесть спален и ванных комнат, а также лифт, бассейн и спа-центр. По разным оценкам дом Бейонсе и Jay-Z оценивается в $3 млн (Более 200 миллионов рублей, — Прим. ред.).

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Фото: Mayer / face to face / www.globallookpress.com
Автор: 23 июля 2021, 14:45 Источник: New York Post ✓ Надежный источник
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