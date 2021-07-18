Обнаженное тело под простыней: Макеева и ее муж выставили постельные кадры с медового месяца

Актриса Анастасия Макеева и ее четвертый муж Роман Мальков наслаждаются отпуском на Кубе. Звезда и ее избранник находятся в самом известном курортном городе острова – Варадеро. Артистка и строитель устроили себе медовый месяц.
В личном микроблоге Анастасия опубликовала несколько любопытных кадров. В "Сторис" артистка продемонстрировала, как ее муж ест торт прямо в постели. Как оказалось, Мальков жить не может без сладкого, а Макеева, наоборот, всегда отказывается от десертов. Спрятав обнаженное тело под простыней, актриса рассказала, что в магазинах на Кубе нет привычного нам изобилия продуктов. Например, Роман не смог купить даже шоколадку.
Как писали "Дни.ру", Анастасия Макеева и Роман Мальков сочетались браком 7 мая. Ради актрисы строитель оставил жену и четверых детей. Роман утверждает, что Анастасия не была разлучницей. Дескать, его брак с художницей Светланой Мальковой к тому моменту оставался только формальностью.
Сегодня Анастасия Макеева воюет со Светланой Мальковой. Бывшая и нынешняя супруги Романа ведут публичные разборки, поливают друг друга грязью в Сети. Кроме того, Малькова утверждает, что ее экс-супруг не платит алименты и не участвует в воспитании наследников.
На днях 14-летняя дочь Романа рассказала, что Анастасия пыталась подкупить ее подарками и заманивала в Москву. Макееву слова подростка вывели из себя. Актриса обвинила ребенка во лжи и пригрозила уголовной ответственностью за клевету. Мальков, в свою очередь, назвал поступок дочери низким.
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