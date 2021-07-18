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Шоу-бизнес
Обнаженное тело под простыней: Макеева и ее муж выставили постельные кадры с медового месяца

Обнаженное тело под простыней: Макеева и ее муж выставили постельные кадры с медового месяца

Актриса и ее избранник наслаждаются отдыхом.
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Актриса Анастасия Макеева и ее четвертый муж Роман Мальков наслаждаются отпуском на Кубе. Звезда и ее избранник находятся в самом известном курортном городе острова – Варадеро. Артистка и строитель устроили себе медовый месяц.

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Анастасия Васильевна Макеева

Анастасия Васильевна Макеева актриса

В личном микроблоге Анастасия опубликовала несколько любопытных кадров. В "Сторис" артистка продемонстрировала, как ее муж ест торт прямо в постели. Как оказалось, Мальков жить не может без сладкого, а Макеева, наоборот, всегда отказывается от десертов. Спрятав обнаженное тело под простыней, актриса рассказала, что в магазинах на Кубе нет привычного нам изобилия продуктов. Например, Роман не смог купить даже шоколадку.

Как писали "Дни.ру", Анастасия Макеева и Роман Мальков сочетались браком 7 мая. Ради актрисы строитель оставил жену и четверых детей. Роман утверждает, что Анастасия не была разлучницей. Дескать, его брак с художницей Светланой Мальковой к тому моменту оставался только формальностью.

Скриншот: instagram.com/stories/makeevan/

Скриншот: instagram.com/stories/makeevan/

Сегодня Анастасия Макеева воюет со Светланой Мальковой. Бывшая и нынешняя супруги Романа ведут публичные разборки, поливают друг друга грязью в Сети. Кроме того, Малькова утверждает, что ее экс-супруг не платит алименты и не участвует в воспитании наследников.

На днях 14-летняя дочь Романа рассказала, что Анастасия пыталась подкупить ее подарками и заманивала в Москву. Макееву слова подростка вывели из себя. Актриса обвинила ребенка во лжи и пригрозила уголовной ответственностью за клевету. Мальков, в свою очередь, назвал поступок дочери низким.

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Анастасия Макеева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 18 июля 2021, 15:28 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Свадьба со строителем и скандалы: как началась новая жизнь Анастасии Макеевой

комментарии

Ответить:

Гость803716
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так боятся ,что забудут про них,других же вариантов у них нет о себе напоминать,а склоки и разборки это всё,что они умеют.
Гость800107
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Они кому-то интересны?????
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