"Захлебнись славой, нелюдь": избранник Макеевой публично влепил смачную пощечину бывшей жене

Конфликт Романа Малькова с бывшей супругой набирает обороты. Недавно Светлана решилась на прямой эфир с Аланой Мамаевой.

Однако новоиспеченный муж Анастасии Макеевой все-таки отказывается спокойно наслаждаться новой семьей и все еще бурно реагирует на проделки экс-возлюбленной. Так, недавно Светлана рассказала, что планирует побеседовать с Аланой Мамаевой, чтобы обсудить общие вопросы. Роман такой шаг не оценил.

В "Историях" его личного блога вдруг появилось сразу несколько оскорбительных сообщений в адрес бывшей жены. Он назвал ее сперва "гнусным животным", а затем призвал оставить его новую семью. Все это сопровождалось нецензурной бранью. Также Роман указал, что сейчас в Сети есть два типа людей: "нищеброды", которые поддерживают Светлану и те люди, которые предпочитают не комментировать ситуацию. По его мнению, ценными являются лишь вторые.

"Захлебнись славой, нелюдь", – заявил супруг Анастасии Макеевой. Он обратился к Светлане и написал, что она была ошибкой, а дети все поймут, когда вырастут. Он подчеркнул, что ей придется предстать перед судом. "Неинтересна ты от слова совсем", – не унимался Роман в Сети.

Возлюбленный актрисы написал, что ему "жаль" Светлану, так как она не понимает: она якобы никому никому не нужна. "Жаль прожитых лет. Почитатели, добро пожаловать в ад", – резюмировал он. Прошелся Роман и по своей собственной дочери Ане, которая заступилась за мать. Он обвинил ее во лжи.

