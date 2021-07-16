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Шоу-бизнес
"Захлебнись славой, нелюдь": избранник Макеевой публично влепил смачную пощечину бывшей жене

"Захлебнись славой, нелюдь": избранник Макеевой публично влепил смачную пощечину бывшей жене

Конфликт Романа Малькова с бывшей супругой набирает обороты. Недавно Светлана решилась на прямой эфир с Аланой Мамаевой.
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Однако новоиспеченный муж Анастасии Макеевой все-таки отказывается спокойно наслаждаться новой семьей и все еще бурно реагирует на проделки экс-возлюбленной. Так, недавно Светлана рассказала, что планирует побеседовать с Аланой Мамаевой, чтобы обсудить общие вопросы. Роман такой шаг не оценил.

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В "Историях" его личного блога вдруг появилось сразу несколько оскорбительных сообщений в адрес бывшей жены. Он назвал ее сперва "гнусным животным", а затем призвал оставить его новую семью. Все это сопровождалось нецензурной бранью. Также Роман указал, что сейчас в Сети есть два типа людей: "нищеброды", которые поддерживают Светлану и те люди, которые предпочитают не комментировать ситуацию. По его мнению, ценными являются лишь вторые.

"Захлебнись славой, нелюдь", – заявил супруг Анастасии Макеевой. Он обратился к Светлане и написал, что она была ошибкой, а дети все поймут, когда вырастут. Он подчеркнул, что ей придется предстать перед судом. "Неинтересна ты от слова совсем", – не унимался Роман в Сети.

Возлюбленный актрисы написал, что ему "жаль" Светлану, так как она не понимает: она якобы никому никому не нужна. "Жаль прожитых лет. Почитатели, добро пожаловать в ад", – резюмировал он. Прошелся Роман и по своей собственной дочери Ане, которая заступилась за мать. Он обвинил ее во лжи.

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Фото: Nadezhda Markalova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 16 июля 2021, 11:22 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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Свадьба со строителем и скандалы: как началась новая жизнь Анастасии Макеевой

комментарии

Ответить:

Гость803368
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"мужик" полный отстой
Гость 595959
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ни один уважающий СЕБЯ мужик,не будет публично выяснять отношения ни с бывшими,ни с настоящими.
можно разлюбить,не любить,но чтобы мужику так опускаться,это уже всё,край и дно... нет ни малейшего уважения к этому не мужчине точно, не знаю,как таких и назвать...что-то рядом с брезгливой мерзопакостностью ...
Гость799668
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Экий убогий мерзавец. Сейчас-то у него женушка хоть куда,только от нее мужья все сбегают.
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