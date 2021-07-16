"Не получится оправиться от лжи и мерзости": распустившемуся мужу Макеевой нанесли новый удар

Бывшая супруга мужа Анастасии Макеевой сейчас достаточно популярна в "Инстаграме". Количество ее подписчиков становится все больше с каждым днем и уже достигло 24 тысяч человек. Под каждым постом можно увидеть сотни комментариев от единомышленников женщины.
Накануне Роман Мальков опубликовал оскорбительные "истории" в адрес бывшей супруги. Он использовал нецензурную лексику и заявил, что Светлана никому не нужна, их роман был ошибкой, а ее подписчики – просто "нищеброды". У экс-избранницы, как уже стало понятно всем, язык подвешен точно не хуже, чем у самой артистки и ее нового мужа.
Светлана Малькова написала, что называть ошибкой их отношения, который длились почти 20 лет – не более, чем "циничная месть". По ее мнению, пара просто перешла все границы, обнажив "ядовитое жало". Анастасия Макеева и ее муж якобы просто не знают, что такое совесть и человеческие ценности. Женщина убеждена, что однажды им все вернется, но уже тогда "не получится отправиться от лжи и мерзости, в которую сами себя опустили".
Больше всего экс-супругу Романа Малькова задел тот факт, что пара решила пройтись и по ее аудитории, и по детям. Она подчеркнула, что нашумевшие публикации возлюбленные несколько раз удаляли, но затем снова возвращали в соцсеть. Светлана отметила, что намерена снова написать заявление.
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