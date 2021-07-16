Долина поклялась в любви бывшему мужу Макеевой

65-летняя Лариса Долина хорошеет день ото дня. Она рекордно похудела и сразу помолодела. На музыкальном фестивале "Славянский базар" в Витебске она предстала настоящей красоткой. Многие фанаты не верили ее снимкам в "Инстаграм" и теперь смогли убедиться воочию в том, что звезда и впрямь прекрасна.
Как выяснилось, на карантине Лариса Долина худела и занималась здоровьем. Она смогла сбросить аж 21 килограмм! Певица рассказала, как достигла такого успеха.
По словам Долиной, ей надоело носить на себе тяжесть. Но перед тем, как начать худеть, она прошла тщательное обследование и проконсультировалась со специалистами. Звезда сдала кровь и выяснила, что есть можно, а что нет.
"У меня было промежуточное голодание", – рассказала Долина.
На открытии "Славянского базара" Долина исполнила перед шеститысячным залом новую песню в дуэте с бывшим мужем Анастасии Макеевой Глебом Матвейчуком. В тексте песни Долина поклялась ему в вечной любви.
Напомним, Лариса Долина три раза была замужем. В первом браке с музыкантом Анатолием Миончинским она родила дочь Ангелину. В 2011 году Ангелина подарила знаменитой матери внучку Александру. Пока Саша – единственная внучка артистки. Лариса Долина принимает активное участие в воспитании ребенка и, очевидно, мечтает вновь стать бабушкой, возможно, и не раз.
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