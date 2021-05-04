"Трехочковый!": рэпер L'One сравнил родившую жену с баскетбольной корзиной

Российский рэпер L'One стал многодетным отцом. Супруга родила ему третьего ребенка.

Леван Горозия известен не только своими песнями, но и сандалами с лейблом Black Star. Артист разругался с Тимати и тот решил отнять у него сценическое имя L'One. Судебные тяжбы длились полгода, и вот рэпер наконец вернул себе псевдоним.

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На днях в жизни Левана Горозии произошло еще одно радостное событие – его жена родила третьего ребенка. 35-летний артист так заигрался в свою музыку и сочинение песен, что самодовольно назвал свою мужскую миссию в рождении ребенка с трехочковым броском в баскетбольную корзину...

"Обладеть, вы что, свою жену сравниваете с баскетбольной корзиной?" – удивляются фанаты интеллектуальному сравнению артиста.

К слову, такая аллегория вполне объяснима. В 2018 году у Левана Горозии вышла композициея "Трехочковый", и, видимо, за счет появления ребенка он решил в очередной раз пропиарить свою музыку.

По всей видимости, Леван Горозия присутствовал на родах супруги. В своем "Инстаграм" он выложил фото, на котором предстал в медицинском наряде и в шапочке на голове. Предположительно, фото было сделано в роддоме. Счастливый артист поблагодарил жену за все.

Напомним, Леван Горозия и его жена Анна Гусева вместе с давних времен, когда он еще не был так популярен. Пара состоит в браке более восьми лет. Это третий ребенок в их семье. У них уже есть сын Михаил и дочь Софико.