Испугавшаяся деменции пенсионерка стала топ-моделью

Жительница Сингапура безумно боялась старости, но в итоге начала карьеру модели.

65-летняя Онг Би Ян переживала из-за своего возраста и постоянно ловила себя на том, что начала забывать вещи, которые ей сказали всего пару секунд назад. Пожилая женщина боялась, что у нее разовьется деменция, как у мамы и бабушки.

ПО ТЕМЕ Обнажившаяся Шейк возбудила народ

Через несколько лет после того, как жительница Сингапура вышла на пенсию, ей предложили попробовать себя в качестве модели. Эффектная внешность позволила Онг Би Ян быстро завоевать обложки модных журналов. Например, она уже появилась в Harper's Bazaar. Также пенсионерке удалось посотрудничать со многими брэндами.

Онг Би Ян отметила, что работа моделью дается ей непросто. Несмотря на то, что на снимках пенсионерка выглядит непринужденно и спокойно, на самом деле она ужасно боится камеры. По словам модели, она читает молитву перед каждой фотосессией, чтобы у нее получилось сделать все, что в ее силах.

Жительница Сингапура отметила, что помимо модельнга увлекается велопрогулками, а также самостоятельно шьет одежду. На будущее у Онг Би Ян большие планы: она мечтает проводить семинары для зрелых женщин, чтобы научить их ухаживать за кожей и накладывать макияж.

Стоит отметить, что последнее время все чаще стали появляться "возрастные" модели. Многие косметические фирмы и брэнды одежды начали обращать внимание на аудиторию 50+, соответственно, для рекламных компаний потребовались представители этого поколения.