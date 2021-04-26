"Ударилась головой и потеряла сознание": на звезду Comedy Woman напали

Бывшая звезда Comedy Woman и КВН Елена Борщева рассекретила свою тайну. Она дала откровенный комментарий о травле.

Елена Борщева одна из самых незаурядных юмористок в России. Однако за ее оригинальностью стоит немало проблем, которые ей пришлось испытать из-за необычной внешности. То, что сейчас она считает яркой индивидуальностью, раньше не давало ей спокойно жить. Торчащие уши, худощавое телосложение и схожесть с неотесанным мальчишкой-подростком приносили ей массу дискомфорта в жизни. над Еленой частенько издевались и травили.

В эфире программы "Однажды" с Сергеем Майоровым на НТВ Елена Борщева откровенно рассказала о проблеме, с которой столкнулась в прошлом. Как выяснилось, на нее даже напали один раз.

"Девочка в школе меня сильно толкнула. Я ударилась головой и потеряла сознание", – рассказала Борщева.

Елена призналась, что всю жизнь испытывала дискомфорт из-за внешности. В ответ на издевательства она пыталась отшучиваться. Так это стало стилем жизни, а потом и профессией.

По словам Борщевой, однажды после игры КВН над ее внешностью в очередной раз насмехались. Пожилая женщина пыталась защитить ее от нападок и уверяла, что она очень красивая. Эта заботливая дама запомнилась ей.

Ранее Елена Борщева рассекретила свои финансовые траты.