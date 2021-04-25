"По этапу отправят": Вовк захохотала в прямом эфире под кадры похорон

Звезда отечественного ТВ Ангелина Вовк рассказала о чудовищном казусе. Женщина чуть не потеряла работу.

Свежий выпуск программы "Сегодня вечером" на Первом канале посвятили любимым дикторам Советского союза — профессионалам своего дела. В числе приглашенных на передачу звезд оказалась Ангелина Вовк. Знаменитая ведущая поделилась многолетним опытом работы и поведала о напряженной ситуации, которая едва не разрушила ее карьеру. Более 30 лет назад Ангелина Михайловна устроила настоящий конфуз в прямом эфире, сама того не желая.

Щекотливая ситуация произошла в день похорон Mинистра культуры СССР Екатерины Фурцевой. Ангелина Вовк прочитала на работе сложную программу и почувствовала такое сильное облегчение, что после этого разразилась демоническим смехом. Все бы ничего, но телеведущая забыла отключить микрофон — ее душераздирающий хохот раздавался прямо под кадры похорон государственного деятеля.

Действия Ангелины Вовк не остались безнаказанными. Однако все закончилось лучше, чем предполагала виновница конфуза. "Я думала все — по этапу отправят", — призналась знаменитая ведущая, вспоминая тяжелые обстоятельства прошлого. Начальник Ангелины Вовк не смог признать, что именно она испортила программу. В тюрьму звезду не посадили, ее даже не прогнали с работы, но премию за хорошую службу она не получила.

