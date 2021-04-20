"Он ничего из себя не представляет": простившая измену жена Меньщикова из "Дома-2" сделала признание

Ангелина Монах простила мужа после измены. Она убеждена, что любовь поможет им пройти через все невзгоды.

Сегодня экс-участница "Дома-2" решила начать день с откровений. Она отметила, что сейчас в ее жизни наступила нелегкая полоса. Однако Ангелина не отчаивается. Она считает происходящее "небольшими трудностями". Женщина призналась, что они со Степаном Меньщиковым любят друг друга.

Ангелина Монах рассказала, что ее жизнь редко была простой. Боль, обиды и потери в какой-то момент стали привычными для нее. Случались моменты, когда идти вперед не представлялось возможным. На пути ей встречались злые люди, но она не унывала. Супруге звезды всегда помогала вера в то, что добро побеждает. Со временем она перестала воспринимать все так близко к сердцу.

Поклонники достаточно сдержанно отреагировали на порыв дивы. "Вам нравится, когда Вам изменяют. Мне просто жаль Вас", "Он будет с тобой, но только потому, что ты единственная готова все терпеть", "От Вас он никуда не денется. С Вами он будет до старости", "Кто такой Степа этот. На самом деле, ничего из себя не представляет. Только пиариться и ходить по девкам", "Бегите от такого мужика", "Все закономерно! Ты знала, что так все будет", – писали они.

Нашлись и те, кто поддержали супругу Степана Меньщикова. "Вы чудная, все будет", "Если это приносит Ангелине счастье, то почему нет", "Просто будьте, Вы прекрасная", "Все наладится, есть для кого жить", "Ты – герой для меня", "Ангелина, Вы молодец", "Будь счастлива, дорогая", – комментировали они.

