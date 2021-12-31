"Ужас какой": вид обколотого Панина шокировал россиян

44-летний Алексей Панин разоткровенничался с публикой. Артист признался, что регулярно колется.

Скандальный актер живет с дочерью Нюсей в Испании. Оттуда он делится новостями из личной жизни с поклонниками в соцсетях. Так, в своем инстаграм-аккаунте накануне Нового года Алексей Панин раскрыл один из секретов.

Выяснилось, что для поддержания тонуса лица он уже не один год делает уколы красоты. Так, актер недавно вернулся в Москву, где, судя по всему, будет отмечать Новый год с друзьями. На Родине Алексей Панин посетил любимого косметолога Раю.

Звезда отметила, что специалист живет в Испании, периодически посещая Москву ради заработков. Оказалось, что Алексей Панин колется, терпя болезненные инъекции красоты. Он подчеркнул, что доверяет свое лицо только Рае.

В своем инстаграм-аккаунте артист опубликовал видео с косметологом. Он поблагодарил блондинку на камеру. Выглядел при этом он не очень симпатично, поскольку после инъекций его лицо распухло. Некоторые подписчики оказались шокированы его лицом. "Ужас какой", – высказался один из фолловеров.

Напомним, народ переживает за воспитание дочери знаменитости. Девочка пошла по отцовским стопам и начала сниматься в кино. Психолог Андрей Зберовский полагает, что Нюся не станет повторять скандальное поведение Алексея Панина, а выберет собственный имидж.

