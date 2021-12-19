"Застрелю": Валяющемуся в грязном снегу Панину пригрозили расправой

Появилось интересное видео с Алексеем Паниным.

Артист в последнее время постоянно фигурирует в скандалах. Сначала его друг избил бывшего замминистра энергетики, который в итоге скончался, потом сам артист рассказал о связах с мужчинами. Однако все эти ситуации не мешают Панину заниматься карьерой. Хоть картины с его участием и не такие кассовые, он все еще снимается в кино.

В его блоге появилось видео со съемок, на которой артист участвует в интересной сцене. Алексей валяется в глазном снегу, над ним стоит полицейский с оружием и угрожает расправой. "Вставай или застрелю", - говорит экранный страж порядка. В итоге выясняется, что даже по сюжету угроза была шуткой, но в начале все герои напряжены. Поклонникам видео очень понравилось.

Ранее Алексей Панин откровенно рассказал об интимной жизни. Никита Пресняков решил напрямую поговорить с артистом о том, почему вся страна над ним смеется. После видео сексуального характера с собакой и других непристойных роликов, Панина стали травить. Внук Примадонны спросил и об этом, на что Алексей тут же ответил, что на видео другой человек. Однако сам он не брезгует плотскими утехами и алкоголем. Также он подтвердил интимную связь с мужчинами.