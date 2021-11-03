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Шоу-бизнес
"Отказ от родителя": психика дочки извращенца Панина не выдерживает

"Отказ от родителя": психика дочки извращенца Панина не выдерживает

Алексей Панин – это про эпатаж всегда и везде. Психолог Павел Пономарев рассказал, как поведение артиста может повлиять на его дочь.
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Алексей Панин любит привлекать к себе внимание. Он не стесняется выкладывать откровенный фотографии в свой профиль "Инстаграма". Так, подписчики периодически любуются его обнаженными снимками или необычным образам в женских платьях.

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Алексей Вячеславович Панин актер

"Любое эпатажное, хайповое поведение, отображение его в СМИ и социальных сетях призвано привлекать внимание к скандальной персоне. Возможно, у Алексея Панина есть опыт монетизации своего скандального образа, когда любое заявление, выступление в СМИ, закрытую тему (например, о своей сексуальной жизни) приносит ему определенный доход", – сделал предположение Павел Пономарев.

Психолог не считает, что за такими поступками скрываются какие-то отклонения у артиста. По его мнению, актер просто пытается нарушать общественные нормы традиционного общества, пускай и таким странным образом.

"Другое дело, каким образом образ эпатажного отца повлияет на психическое развитие дочери. В данном случае в психике девочке присутствует образ отца, который пусть и с благой целью, конкурирует с идеальным образом отца. Это может привести к отказу от такого родителя, сформировать психологическую глубокую травму", – дал эксперт свой комментарий корреспонденту "Дни.ру".

Напомним, что дочка Панина сейчас вместе с ним живет в Испании. В ее социальных сетях появились кадры, на которых она предстала в темной мешковатой одежде, с короткой стрижкой и пирсингом в носу. Кто-то из взрослых переживает за будущее девочки и полагает, что ее психика не выдерживает, раз она так резко поменяла свою внешность. Правда это или нет – известно только ей и ее отцу.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Алексей Панин. Фото: www.instagram.com / actor.panin
Автор: 3 ноября 2021, 13:38 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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Как менялся Алексей Панин

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