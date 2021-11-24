"Ночью напал": Российский актер-насильник переломал лобок беззащитной жертвы

Известная писательница и драматург Людмила Петрушевская поделилась в соцсети чудовищной историей. В силу театрального окружения женщине поведали о ней знакомые. Согласно легенде, на гастролях пожилой российский актер принудил беззащитную девушку к сексуальной связи и нанес ей физическую травму.
Ситуация произошла после торжественного ужина в кругу служащих театра. Влиятельный артист страны дал ключ от номера молодой девушки своему товарищу — пожилому актеру. Этот мужчина оказался жестоким и пошел на насилие. "Ночью напал на девчонку. Она стала сопротивляться, и этот страшный, лысый, брюхатый обозленный старик вскочил на койку и ударом ноги разбил ей кость лобка", — сообщила Людмила Петрушевская.
Помощь подоспела к жертве только утром. Российский актер-насильник запер девушку, чтобы она не поднимала шум. После восхода солнца кто-то услышал за дверью номера ее мучительные стоны, поведала Людмила Петрушевская. До тех пор пострадавшая не могла двигаться — травма была слишком сильна.
Вызвали медиков — измученную девушку забрала скорая помощь. Виновника происшествия театралы рассекретили, но жестокая кара его за совершенное не постигла. По словам Людмилы Петрушевской, насильнику все сошло с рук.