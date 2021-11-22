Скандалист Панин взялся за детей: Начинаем снимать кино

Живущий в Испании актер раскрыл подробности в своем инстаграм-аккаунте. Он поведал, что начинает работу над собственным короткометражным фильмом.
Алексей Панин очень надеется, что уже к лету 2022 года лента будет готова, и ее покажут по телевидению. Артист рассказал, что в своем проекте будет снимать детей, в том числе и свою дочь Анну, которая получила главную роль.
Кроме того, эпатажная звезда использует в картине песни Моргенштерна и группы "Би-2". Фолловеры стали активно обсуждать новость. Одни испугались, предположив, что Алексей Панин вновь придумал какой-нибудь скандальный проект. Другие выразили свое негодование тем, что в кино с детьми будут использованы песни Моргенштерна. Самые преданные же поклонники пожелали знаменитости удачи в новом начинании.
Отметим, что Алексей Панин часто становится фигурантом различных скандалов из-за своего эпатажного поведения. Актер любит появляться в обнаженном виде на пляжах Испании, а фото потом публикует в своем микроблоге. Также он не раз переодевался в женскую одежду. Кроме того, артист не раз заявлял, что недоволен, по его мнению, слишком консервативными нравами в России, поэтому и решил сменить место жительства.