Плюнувшему на Россию скандалисту Панину отвесили смачный подзатыльник

По мнению Сергея Марочкина, сейчас зритель ассоциирует Алексея Панина с мерзостью, а ведь раньше этот актер был одним из востребованных в России. Мол, скандальный артист плюнул на свою родину, наговорил гадости о соотечественниках и сбежал в Испанию.
Марочкин считает, что российское кино закрыто для Панина. По словам Сергея, Алексей должен ответить за свои слова. Также звезда сериала "Кадетство" отметил, что карьеру эпатажного актера в России решают продюсеры, которые, в свою очередь, обращают внимание на зрительские симпатии.
Марочкин выразил недоумение, на что будет жить Панин в Испании, ведь скоро средства, полученные за продажу квартиры матери, скоро закончатся. Актер пожелал своему коллеге взяться за голову и подумать о своих детях.
Кстати, рассказывая о своей встрече с Паниным в Щепкинском театральном училище, Марочкин вспомнил, что тогда скандальный актер показался ему весьма простым в общении.
Ранее Алексей Панин заявил о домогательствах со стороны очень известного артиста. Знаки внимания актеру якобы оказывал кумир – легенда отечественного кино. Имя того мужчины он скрывать не стал.
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