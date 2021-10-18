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Шоу-бизнес
Плюнувшему на Россию скандалисту Панину отвесили смачный подзатыльник

Плюнувшему на Россию скандалисту Панину отвесили смачный подзатыльник

Актер Сергей Марочкин считает, что его коллега Алексей Панин больше не сможет сняться в российском кино.
прочитано 313 раз

По мнению Сергея Марочкина, сейчас зритель ассоциирует Алексея Панина с мерзостью, а ведь раньше этот актер был одним из востребованных в России. Мол, скандальный артист плюнул на свою родину, наговорил гадости о соотечественниках и сбежал в Испанию.

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Алексей Вячеславович Панин актер

Марочкин считает, что российское кино закрыто для Панина. По словам Сергея, Алексей должен ответить за свои слова. Также звезда сериала "Кадетство" отметил, что карьеру эпатажного актера в России решают продюсеры, которые, в свою очередь, обращают внимание на зрительские симпатии.

Марочкин выразил недоумение, на что будет жить Панин в Испании, ведь скоро средства, полученные за продажу квартиры матери, скоро закончатся. Актер пожелал своему коллеге взяться за голову и подумать о своих детях.

Кстати, рассказывая о своей встрече с Паниным в Щепкинском театральном училище, Марочкин вспомнил, что тогда скандальный актер показался ему весьма простым в общении.

Ранее Алексей Панин заявил о домогательствах со стороны очень известного артиста. Знаки внимания актеру якобы оказывал кумир – легенда отечественного кино. Имя того мужчины он скрывать не стал.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 18 октября 2021, 15:01 Источник: Яндекс Дзен
ФОТОРЕПОРТАЖ

Собчак, Тодоренко и другие российские звезды, лишившиеся денег и работы из-за скандала

комментарии

Ответить:

Гость875564
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Панин уехал и воздух чище!!!Зачем вообще вспоминать о уроде!
1

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