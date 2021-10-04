Раскрыты ужасающие детали внезапного ухода Панина: Тысячи долларов и психотропные вещества

Уже восемь лет смерть Андрея Панина является загадкой даже для его близких. Они убеждены в том, что ему помогли уйти из жизни.

Директор и друг знаменитости Геннадий Русин готов сделать все, чтобы отыскать виновных в смерти Панина. Он принял решение провести собственное расследование и уже выяснил некоторые ужасающие детали случившегося. Так, в руки приятеля звезды отечественного кино попали неожиданные кадры.

На видео Андрей Панин окружен незнакомцами. Он сильно нервничает и постоянно курит. Русин рассказал, что артист никогда не курил, потому что с детства страдал бронхиальной астмой. По словам приятеля, даже если актеру необходимо было курить в кадре, они покупали специальные сигареты. Геннадий убежден, что в тот момент Андрей чувствовал себя плохо.

Друг актера отметил, что много раз видел его в состоянии алкогольного опьянения и отлично знает все особенности поведения знаменитости. Однако, по его мнению, на видео он выглядит странно. Директор Андрея Панина предположил, что звезде могли подмешивать психотропные вещества, тогда "странный взгляд" вполне можно объяснить.

Геннадий Русин также выяснил, что перед уходом Панин передал неизвестному 500 тысяч долларов. Известно, что Андрей в какой-то момент решил уйти в бизнес, но с партнерами возникало множество проблем. Он мечтал, что сможет заниматься съемками, но не участвовать в них. По мнению приятеля, артиста якобы могли убить из-за крупной суммы, которую он попросил вернуть.

