Озвучено имя убийцы Андрея Панина: Он ждал наверху

Версия о насильственной смерти обретает сторонников.

Экстрасенс Наталья Воротникова заявила, что известный актер Андрей Панин стал жертвой преступления. По словам провидицы, звезду фильма "Водитель для Веры" убили.

Воротникова не раз помогала полицейским находить злоумышленников. В своей правоте Наталья уверена и на этот раз. По версии экстрасенса, незадолго до кончины Панин зашел в подъезд своего дома. Актер был в одиночестве. Он проверил почтовый ящик и поднялся к своей квартире. Дескать, там Андрея ждал агрессивно настроенный человек. Панин получил удар по голове тяжелым предметом. Завязалась потасовка. Драка привела к смерти звезды кино и сериалов.

Наталья Воротникова назвала имя злоумышленника – Олег. Провидица не знает, кем приходится этот человек погибшему, однако описала его внешность. У преступника средний рост и среднее телосложение, заявила Воротникова.

Отметим, версии об убийстве Андрея Панина также придерживается Геннадий Русин – друг и директор артиста. Менеджер утверждает, что на теле Панина были нехарактерные для падения травмы. Также в квартире актера, по словам Русина, вещи были не на своих местах и стояла водка. По словам Геннадия, Андрей предпочитал другой алкоголь. Водку Панин на дух не переносил.