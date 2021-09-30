Озвучено имя убийцы Андрея Панина: Он ждал наверху

Экстрасенс Наталья Воротникова заявила, что известный актер Андрей Панин стал жертвой преступления. По словам провидицы, звезду фильма "Водитель для Веры" убили.
Воротникова не раз помогала полицейским находить злоумышленников. В своей правоте Наталья уверена и на этот раз. По версии экстрасенса, незадолго до кончины Панин зашел в подъезд своего дома. Актер был в одиночестве. Он проверил почтовый ящик и поднялся к своей квартире. Дескать, там Андрея ждал агрессивно настроенный человек. Панин получил удар по голове тяжелым предметом. Завязалась потасовка. Драка привела к смерти звезды кино и сериалов.
Наталья Воротникова назвала имя злоумышленника – Олег. Провидица не знает, кем приходится этот человек погибшему, однако описала его внешность. У преступника средний рост и среднее телосложение, заявила Воротникова.
Отметим, версии об убийстве Андрея Панина также придерживается Геннадий Русин – друг и директор артиста. Менеджер утверждает, что на теле Панина были нехарактерные для падения травмы. Также в квартире актера, по словам Русина, вещи были не на своих местах и стояла водка. По словам Геннадия, Андрей предпочитал другой алкоголь. Водку Панин на дух не переносил.
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