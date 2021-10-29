В семье Панина произошло долгожданное пополнение: Папа в восторге!

Алексей Панин показал поклонником двух очаровательных крошек.

44-летний российский актер Алексей Панин уже давно живет в Испании. Туда он переехал вместе с 12-летней дочерью из ненавистной России с ее "узкомыслящими" и "ограниченными" людьми, которые совершенно не могли понять извращенские выходки звезды.

Наконец теперь Алексей Панин счастлив. На чужбине он может свободно показывать всему миру свои половые органы, открыто говорить о нетрадиционной любви и показывать свою репродуктивную мощь. На этом в последнее время и заканчиваются громкие достижения звезды "Жмурок".



На днях Алексей Панин вновь порадовал поклонников в своем "Инстаграм" – в семье актера произошло пополнение. Звезда предстала перед фанатами с двумя милыми собачками на руках. Он сиял от счастья.

Напомним, в прошлом году в интернете оказалось скандальное видео сексуальных утех Алексея Панина. На кадрах женская нога удовлетворяла мужчину. Актер позже подтвердил, что на видео именно он. Также он объявил6 что является извращенцем.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Алексей Панин взбесил россиян смелой фотографией, на которой показал бритый лобок. После этого на него обрушилась очередная волна негатива.

