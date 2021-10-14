Джаред Лето поздравил неизлечимо больную россиянку с днем рождения

Музыкант и актер Джаред Лето исполнил мечту своей фанатки. Девушка является подопечной фонда помощи "Вера", сейчас она находится в царицынском хосписе. 14 октября Настя Петрова отметила свой 27-й день рождения, и с праздником ее поздравил кумир.
Как сообщает "Подмосковье сегодня", Джаред Лето позвонил девушке по видеосвязи и сказал несколько теплых слов. Про страсть Насти к группе Thirty Seconds to Mars и любовь к фронтмену сотрудникам фонда рассказал брат Петровой, и они организовали такой необычный подарок.
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