Держала свечку: Сотникова подожгла Панина в интимный момент

Телеведущая Вера Сотникова рассказала про опасную связь с Андреем Паниным.

Знаменитый актер Андрей Панин скончался 6 марта 2013 года в возрасте 50 лет при загадочных обстоятельствах. Одной из ведущих версий смерти мужчины было убийство. По сей день коллеги вспоминают заслуженного артиста России добрым словом и делятся историями о нем. Недавно телеведущая Вера Сотникова поведала о том, как дважды поджигала Андрея Панина на сцене по неосторожности.

Оба раза ситуация происходила во время спектакля на глазах у публики. Вера Сотникова и Андрей Панин вместе играли в постановке МХАТа "Гофман". По сценарию артистка со свечой в руке склонялась к коллеге, имитируя интимный момент между персонажами. Передать народу художественный замысел и одновременно с этим уберечь от огня Андрея Панина было непросто. Вера Сотникова случайно поджигала актеру волосы, о чем ей кричали сидящие в зале зрители. Приходилось наскоро тушить пламя и работать, как ни в чем не бывало.

Знаменитость долго анализировала свою шокирующую оплошность с огнем и все-таки не смогла определить, почему подвергала коллегу опасности. "Прошло двадцать лет и я до сих пор не понимаю, что это было. Андрюшина энергия! Его сумасшедшая харизма! Талант!" — заявила Вера Сотникова в инстаграм-аккаунте. Теледива призналась, что скучает по старому другу и любит его.