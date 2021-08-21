"Нашей цивилизации пришел кирдык": переболевшая ковидом Сотникова заговорила об инопланетянах

Своим мнением актриса поделилась в шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым на телеканале "Россия 1". Вера Сотникова считает, что инопланетяне улетели с нашей планеты из-за пандемии коронавируса.
Артистка и сама переболела ковидом. Опасный недуг протекал у звезды тяжело. Она призналась, что настолько худо, как тогда, ей никогда еще не было. После излечения прошло уже много времени, но последствия инфекции остались – 61-летняя Вера Сотникова до сих пор чувствует слабость.
Знаменитость корит себя за то, что вовремя не сделала прививку. Теперь она активно выступает за то, чтобы все вакцинировались. При этом теледива полагает, что даже прививки не смогут спасти человечество. По словам Веры Сотниковой, 18 мая минувшего года произошла массовая эвакуация инопланетян с Земли.
Актриса объяснила, что, либо они боятся вируса, либо знают, что он будет мутировать. "Нашей цивилизации пришел кирдык", — заявила звезда экрана. Отметим, что артистка давно верит в паранормальные явления и НЛО. Она уже несколько лет работает в передаче "Битва экстрасенсов" на ТНТ. Вера Сотникова призвала не слушать антипрививочников, а пройти вакцинацию.
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