"Спасибо, не надо!": дети отказались от денег и помощи Стоянова

Юрий Стоянов известен всем как потрясающий комедийный актер, телеведущий и писатель. Но во время карантина у него появились новые увлечения. О которых с ним поговорил корреспондент "Дни.ру".

Юрий Николаевич, 25 января выйдет Ваш дебютный альбом "Где-то", в который вошло 11 композиций на Ваши же слова и музыку. Откуда вдруг этот дар обнаружился?

Музыка была со мной с детства. В 10 лет у меня появилась первая "туристическая гитара", которую гитарой, конечно, я с натяжкой называю. Это было изделие из металла с жестяным грифом. В гитаре этой можно было и уху сварить, и ударить ею по голове. Пройдет еще много лет, прежде чем у меня появится ленинградская "шестиструнка" за 9 рублей 50 копеек. В Одессе, где я жил, был культ этого инструмента. В школе мы все занимались музыкой – на обложках учебников рисовали музыкальные лады, ноты и передавали друг другу. Но я никогда это в отдельное умение не выделял. Песни писал часто, посылал их по "Вотцапу" друзьям. И вдруг продюсеры предложили мне собрать их в отдельный диск – там будут композиции, написанные в 19 лет, 30, 40 лет назад. Знаете, это очень удобно – не надо теперь будет думать, что дарить друзьям на день рождения – цветочный магазин у меня есть прямо в доме, а диск возьму с полки (смеется).

Получается, что во время самоизоляции Вы времени зря не теряли! А чем еще, кроме музыки, занимали себя?

Снимал юмористические коронавирусные ролики и выкладывал их в Интернете. Еще познакомился с кузнецами и столярами. Спросил у них: "А как вы греетесь?" И получал потрясающий ответ: "Мы работаем!". И так мне стало стыдно! В итоге сам начал столярничать – делаю тумбочки, столики. Освоил очень сложную технологию покрытия мебели шеллаком (природная смола, экскретируемая самками ряда тропических насекомых – Прим. ред.).

Это Вы для поддержания штанов?

В Интернете кофейный столик, похожий на мой, стоит 70 тысяч. Но я продавать мебель не планировал. Разве что отдать на какой-то благотворительный аукцион, где ценится не сама вещь, а то что ее изготовил известный человек.

Ваши коллеги жалуются, что уже почти год нет работ, нет доходов. Вы думали, кем могли бы стать, перестань кормить основная профессия?

Меня в плане финансов самоизоляция не сильно потрясла. Буквально накануне карантина у меня закончилась одна большая работа, а как только его сняли – появилась другая. Так что в кубышку не залез. А так мог бы шоферить. Мог бы стать медбратом, поскольку вакцинировался и теперь никакая зараза на страшна. Но так повезло не всем. Недавно ко мне обратился один коллега-артист с просьбой найти ему любую работу. Ему надо было на что-то жить, и он устроился курьером, потом работал в магазине.

А Вы вообще имеете привычку экономить?

С Илюшей Стояновым в "Городке" мы поручали поровну. И вдруг он купил квартиру. Я удивился, а он дал мне дельный совет: "А ты поживи немного иначе!". Ведь я был склонен много тратить, часто путешествовал.

Детям помогаете материально?

Они у меня не знают двух слов – "хочу" и "дай". Просто так воспитаны. Иногда я беру их с собой за границу, приглашаю пойти в какие-то хорошие магазины, что-то купить. Но они отказываются: "Спасибо, не надо!". Они не реагируют на какие-то брендовые вещи, не гонятся за модой и престижем. И всегда рассчитывают только на собственные силы и средства.