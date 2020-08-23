Обнародовано имя победительницы конкурса "Миссис Россия-2020"

Конкурс красоты "Миссис Россия-2020" подошел к концу. Известно, что в знаковом событии за первое место конкурировали свыше трех десятков красавиц из нашей страны.
Уже обнародовано имя главной женщины в данной категории. Ей оказалась многодетная мать Нижнего Новгорода, Дарья Иванова. Женщина отметила, что с гордостью привезет данный титул в свой родной город.
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