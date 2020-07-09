"У него все однодневки": Ирина Лобачева раскритиковала Илью Авербуха

Несколько дней назад в объектив папарацци попала новая парочка – Илья Авербух со своей молодой пассией Лизой Арзамасовой. Возлюбленные мило беседовали на веранде одного из столичных заведений и нежно держали друг друга за руки. Им ничего не оставалась, как признать отношения и продолжить радовать поклонников.
Экс-супруга звездного фигуриста не смогла пройти мимо его нового романа. Ирина Лобачева заверила, что рада подобному исходу событий. По ее мнению, Илья Авербух давно не был искренним с девушками и многими просто пользовался.
"Ради Бога, это его жизнь. У Ильи было много женщин-однодневок. Давно надо встречаться с нормальной девушкой. И если он нашел свою половину, это прекрасно", – сказала спортсменка.
Ирина добавила, что ее не смущает молодая пассия экс-супруга. К слову, Лиза младше фигуриста на 21 год. Лобачева намекнула журналистам, что уже начала беспокоиться за спортсмена: Авербуху через несколько лет исполнится 50, а он до сих пор не начал строить личную жизнь.
Бывшая жена легендарного фигуриста не дает прогнозов. Впрочем, никто из знакомых Авербуха не может сказать, похожи ли эти отношения на долгосрочные.
Напомним, что фигуристы разошлись без скандала и раздела имущества. Пара смогла быстро договориться об условиях развода. Авербух взял машину, а квартиру оставил жене.
В 13 лет Мартин решил переехать к звездному отцу. В интервью Илья рассказывал, что Ирина принимает участие в воспитании мальчика. Спортсмен предпочитает не выкладывать в социальные сети фотографии с сыном и тщательно скрывает его личную жизнь.
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