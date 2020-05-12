Популярный блогер разбился в аварии в свой день рождения

Американский блогер Кори Ла Бэрри погиб в автомобильной аварии в свой 25-й день рождения. ДТП случилось в ночь на 19 мая в Лос-Анджелесе, сообщает зарубежное издание TMZ.
По предварительным данным, блогер находился на пассажирском сидении спортивного автомобиля. За рулем был его друг, участник шоу "Мастер тату", Дэниэл Силва. Водитель не справился с управлением и врезался в дерево.
От полученных травм Кори Ла Бэрри скончался. Виновника аварии арестовали. Как передает Пятый канал, Дэниэл Силва сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
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