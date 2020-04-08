Кэти Пэрри раскрыла имя будущего ребенка

Певица уже решила, как назовет дочь. Она решила подарить ей имя своей бабушки – Энн Перл Хадсон. Об этом рассказала близкая подруга знаменитости. Артистка была очень близка с ней и верит, что душа родственницы "переселится" в ее наследницу.
Родственница исполнительницы умерла 9 марта, а через некоторое время Кэти Пэрри узнала, что беременна. Именно благодаря бабушке девушка стала звездой. Она помогла ей воспитать в себе характер и силу воли, сообщает The Sun.
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