Звезда "Челюстей" умерла в США из-за коронавируса

Американская актриса Ли Фьерро умерла из-за осложнений от коронавируса COVID-19. Ей был 91 год, сообщает RT.
Местные СМИ отмечают, что в день смерти она находилась в доме престарелых в штате Огайо. Наибольшую известность Фьерро принесла роль в фильме "Челюсти" знаменитого кинорежиссера Стивена Спилберга. Картина вышла на больших экранах в 1975 году.
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