Россиянки вошли в рейтинг самых влиятельных женщин века

На протяжении 72 лет Time выбирал "Мужчину года", но в 1999 году звание изменили на "Человек года", чтобы дать возможность появиться на почетной обложке женщине. Издание отмечает, что некоторые представительницы прекрасного пола, появившиеся в рейтинге, занимали должности, которые традиционно считались мужскими.
К примеру, высокие должности занимали Голда Меир (пятый премьер-министр Израиля) и Корасон Акино (бывший президент Филиппин). Но большинство героинь обложек запомнились общественности благодаря активности или искусству.
Редакция журнала также вспомнила и о британской писательнице Вирджинии Вульф. Она была значительной фигурой в лондонском литературном обществе. Кроме нее в рейтинге можно заметить певицу Билли Холидей и идеолога феминистского движения Симону де Бовуар.
Было бы странно не включить в список одну из самых обсуждаемых персон прошлого века – актрису Мэрилин Монро. Порядка 20 фильмов с ее участием были лидерами кинопроката. Общий сбор всех лент с актрисой тогда превысил 200 миллионов долларов.
Самыми влиятельными женщинами по версии Time стали и россиянки. Обложку 2012 года представили участницы панк-группы Pussy Riot. Они известны различными несанкционированными акциями в общественных местах.
Напомним, что в 2019 году издание признало "Человеком года" 16-летнюю шведскую экологическую активистку Грету Тунберг. По словам представителей редакции, их проект поможет понять, в каких областях женщины были властны во времена неравенства.
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