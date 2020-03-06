Россиянки вошли в рейтинг самых влиятельных женщин века

Журнал Time запустил проект "100 женщин года". В него вошли 11 обложек издания, которые уже были представлены ранее. Также редакция попросила известных художников создать 89 новых, где будут изображены и другие представительницы прекрасного пола специально для акции.

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