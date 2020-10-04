Раздетого российского артиста обчистили в массажном салоне

Барабанщик группы "A’Studio" стал жертвой вора. Напарник Кети Топурии лишился дорогостоящего гаджета.

Евгений Дальский посетил салон тайского массажа в центре Москвы, чтобы расслабиться и провести время с удовольствием. Сеанс релаксации для напарника Кети Топурии был проведен в заведении, которое находится в Оружейном переулке.

ПО ТЕМЕ "А-Студио" приняли за террористов

Барабанщик не стал брать к массажному столу свои вещи, поэтому не контролировал их сохранность во время процедуры. По окончании сеанса одежда ударника и его iPhone были украдены. Стоимость смартфона мужчина оценил в 100 тысяч рублей.

В настоящее время полиция ищет преступника, который противозаконно присвоил себе гаджет артиста. Напарник Кети Топурии рассчитывает, что виновник происшествия будет задержан. Фанаты группы "A’Studio" возмущены печальным событием и надеются, что справедливость восторжествует.

Евгений Дальский стал участником группы "A’Studio" в 2012 году. До этого он выступал на сцене с другими известными артистами, среди которых были исполнитель песни "Зима-холода" Андрей Губин и поп-певец Паскаль. Коллеги барабанщика считают его профессионалом своего дела, успешно строящим карьеру. Сам Евгений заявлял, что очень рад работать в команде "A’Studio" в дружной атмосфере. Напомним, что солистка музыкального коллектива Кети Топурия состоит в группе с 2005 года.



