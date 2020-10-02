"Постарел, потолстел сильно": обрюзгшего Гуфа перестали узнавать

За последние месяцы артист набрал несколько лишних килограммов. Подписчики с трудом узнают в полном мужчине вечно стройного скандального музыканта.
Однако, Гуфа, похоже, новый внешний вид не смущает. Он с юмором отвечает хейтерам, заявляя, что ему все-таки уже не 20 лет. Видимо, рэпер перестал следить за собой, так как наконец обрел свое счастье. Несколько дней назад он поспешил "расстроить" фанатов, заявив, что у него в жизни все хорошо.
"Алексей Сергеевич ,да вы набрали в весе (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Щеки больше чем барецкого уже", "Шайбу отъел)", "Поднабрал гуфака", "Да хватит жрать а то скоро как Василий будешь", "Вес набрал,миссия жизни выполнена", "Пухля", "Нифига ты хомяк😂вообще постарел потолстел сильно ,шарпей просто", – пишут в комментариях под фото с Гуфом.
Стоит отметить, что бывшая девушка рэпера Кети Топурия скоро должна выйти замуж за своего возлюбленного Льва Деньгова. Парень сделал девушке предложение еще два месяца назад, однако пара пока не спешит со свадьбой. По слухам, певица сейчас находится в положении. Артистка тщательно скрывает беременность, но с каждым днем это становится делать все сложнее.
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